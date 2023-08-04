Trabzonspor resti çekti: 'Artık kararınızı verin'

Trabzonspor'un uzun süredir uğraş verdiği Bruno Petkovic transferinde İtalya'dan rakip çıktı. Çizme basını, Serie A ekiplerinden Cagliari'nin Hırvat santrfor için devreye girdiğini belirtti.
28 yaşındaki Petkovic'i en çok isteyen kulüp Trabzonspor olarak gösterilirken, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın etkin rol oynadığı kaydedildi.
TRABZONSPOR REST ÇEKTİ
Zagreb, oyuncusu için Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan sonra kararını bildireceğini bordo-mavililere iletirken, turu da geçmeyi başardı. Trabzonspor'un da "Artık kararınızı verin. Beklemek istemiyoruz" dediği öğrenildi.
BU SEZON AYRILIYOR
İtalyan basını, Petkovic'in bu sezon Dinamo Zagreb'den ayrılmasına kesin gözle bakarken oyuncunun daha önce Çizme'de birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak Cagliari'ye sıcak baktığını yazdı.
28 yaşındaki Petkovic'i en çok isteyen kulüp Trabzonspor olarak gösterilirken, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın etkin rol oynadığı kaydedildi.
TRABZONSPOR REST ÇEKTİ
Zagreb, oyuncusu için Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan sonra kararını bildireceğini bordo-mavililere iletirken, turu da geçmeyi başardı. Trabzonspor'un da "Artık kararınızı verin. Beklemek istemiyoruz" dediği öğrenildi.
BU SEZON AYRILIYOR
İtalyan basını, Petkovic'in bu sezon Dinamo Zagreb'den ayrılmasına kesin gözle bakarken oyuncunun daha önce Çizme'de birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak Cagliari'ye sıcak baktığını yazdı.