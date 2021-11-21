Trabzonspor rekora doğru! 25 sene sonra

Milli ara sonrası yeniden Süper Lig'e dönen Trabzonspor galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavili ekip ligde 30 puanla lider durumda, bu hafta da kazanırsa 33'e ulaşacak.



2005-06 sezonunda 13 haftada 35 puan toplayan Fenerbahçe'nin ardından en çok puana ulaşan takım olacak. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri bu yeni rekoru kırmak için Gaziantepspor karşısında olacak.



Hedefleri yine 3 puan alarak hem liderliğin keyfini sürmek hem de yeni bir rekor daha kırmak.



25 SEZON SONRA İLK



Trabzonspor 13. haftalar itibarıyla 1995-96 sezonunda 35 puanı hanesine yazdırmıştı. Bordo- mavililer Şenol Güneş Stadı'nda konuk edeceği Gaziantepspor'u mağlup etmesi durumunda 25 yıl sonra en çok puana ulaştığı sezonu yaşayacak.

33 puanı bulacak. Karadeniz temsilcisi daha önce 2010-11 sezonunda 13. hafta itibarıyla 30 puan almıştı.



Gaziantepspor cephesi hafta boyunca "Trabzonspor'u mağlup edeceğiz" şeklinde açıklamalar yapsa da bordo-mavililer 'yenilmezlik serisini' sürdürmek istiyor.



Trabzonspor geçen sezon 29. haftada evinde Alanyaspor'a 3-1 yenilmişti. 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi.



Karadeniz ekibi evindeki son 11 maçta 7 galibiyet aldı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer son 24 Süper Lig maçında kaybetmedi. 13 galibiyet, 11 beraberlik aldı.





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