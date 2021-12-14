Trabzonspor, rakip fileleri boş geçmiyor

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı son 23 maçta da rakip fileleri boş geçmedi.



Geçen sezon ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan bordo-mavililer, daha sonra tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi.



Karadeniz ekibi, geçen sezon son 7 maçta 10 gol, bu sezon da 16 maçta 32 gol olmak üzere toplam 23 karşılaşmada 42 gol kaydetti.



Ligin en fazla gol atan takımı



Trabzonspor, geride kalan 16 haftada attığı 32 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 27 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor.



Karadeniz ekibi, ligin 16 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.



8 futbolcu golleri kaydetti



Trabzonspor'da ilk 16 hafta 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.



Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Anthony Nwakame ve Andreas Cornelius de 6'şar golle bu oyuncuyu takip etti.



Djaniny Semedo 4, Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.





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