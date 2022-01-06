Trabzonspor, Puchacz ile anlaştı

Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.



Oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a geleceği ve resmi imzaların atılacağı öğrenildi.



Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO