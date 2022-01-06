Trabzonspor, Puchacz ile anlaştı

Trabzonspor, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz transferinde prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Puchacz ile anlaştı
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06 Ocak 2022 20:47
Süper Lig'de lider Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kouassi ve Edin Visca transferlerini tamamlayan bordo - mavililer, sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için oyuncu ve kulübü Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a geleceği ve resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

Bu sezon Union Berlin ile 7 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 2 asist yaptı.


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