Trabzonspor, puan rekorunu kıramadı!

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a yenilerek lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, puan rekorunu kıramadı!
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18 Mart 2022 23:10
Trabzonspor, lig tarihinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekorunu yakalayamadı.

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puanla ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puanla bugüne kadar lig tarihindeki en iyi performansına ulaşmıştı.

70 puanda kalan Karadeniz ekibi, galibiyet halinde 26 sezon sonra yakalayabileceği rekora ortak olamadı.

 

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