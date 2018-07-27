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Trabzonspor, Polonyalılar'ın peşinde düştü

Trabzonspor, Legia Varşova'nın Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'i transfer listesine aldı.

Kaynak: Akşam
Trabzonspor, Polonyalılar'ın peşinde düştü
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27 Temmuz 2018 10:24
Trabzonspor, Legia Varşova'nın savunma oyuncuları Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'i takibe aldı.

Polonya basını, Trabzonspor'un Legia Varşova'dan Michal Pazdan ve Artur Artur Jedrzejczyk'i istediğini yazdı. Artur, defansın her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Aslında çıkış bölgesi sağ bek ancak sonrasında stopere evrildi. Pazdan ise defansın merkezi ve ön libero oynayabiliyor.

Pazdan'ın mukavelesi 2019'da, Artur'un ise 2020'de sona eriyor. Bordo-Mavililer, bu iki oyuncu için Polonya ekibiyle sıkı pazarlık edecek.

FIRTINA İZİNDE

Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor, dün yurda döndü. 2 gün izin yapacak oyuncuların bazıları kafileden ayrıldı, 17 oyuncu ise Trabzon'da kaldı.

Bordo-Mavililer, yeni sezon çalışmalarına Cuma günü devam edecek.

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