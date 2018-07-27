FIRTINA İZİNDE

Trabzonspor, Legia Varşova'nın savunma oyuncuları Michal Pazdan ve Artur Jedrzejczyk'i takibe aldı.Polonya basını, Trabzonspor'un Legia Varşova'dan Michal Pazdan ve Artur Artur Jedrzejczyk'i istediğini yazdı. Artur, defansın her bölgesinde rahatlıkla oynayabiliyor. Aslında çıkış bölgesi sağ bek ancak sonrasında stopere evrildi. Pazdan ise defansın merkezi ve ön libero oynayabiliyor.Pazdan'ın mukavelesi 2019'da, Artur'un ise 2020'de sona eriyor. Bordo-Mavililer, bu iki oyuncu için Polonya ekibiyle sıkı pazarlık edecek.Slovenya kampını tamamlayan Trabzonspor, dün yurda döndü. 2 gün izin yapacak oyuncuların bazıları kafileden ayrıldı, 17 oyuncu ise Trabzon'da kaldı.Bordo-Mavililer, yeni sezon çalışmalarına Cuma günü devam edecek.