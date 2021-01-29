Trabzonspor, Plaza ile yolları ayırdı

Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Plaza ile yolları ayırdı
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29 Ocak 2021 18:43
Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

SKORA KATKI SAĞLAYAMADI

Sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den Trabzonspor'a kiralık gelen Stiven Plaza, Trabzonspor'da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında ise 35 dakika süre buldu. Ekvadorlu oyuncu, skora katkı sağlayamadı.



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