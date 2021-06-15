Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğluna talip oldu

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğluna talip oldu ancak Udinese de devreye girdi.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğluna talip oldu
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15 Haziran 2021 13:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. O iddiaya göre Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese.

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'ya göre Trabzonspor bu yarışta çok geride kaldı. Çünkü Udinese, van Hooijdonk için uzun süre önce prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi Alexander Sörloth tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi


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