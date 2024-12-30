Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 'umutlu'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gürkan Çavdar, sezonun ilk yarısındaki performanslarının, ligin ikinci yarısındaki hedeflerine daha kararlı şekilde odaklanmaya teşvik ettiğini belirtti.



Çavdar, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk yarısını planladıkları doğrultuda tamamladıklarını vurguladı.



Takımın saha içinde ve dışında Trabzonspor'u temsil edebilecek kalitede olduğunu aktaran Çavdar, "Sahada Trabzonspor ruhunu yansıttığını gözlemlemek, gelecek adına umut verici bir tablo ortaya koyuyor. Sezonun ilk yarısındaki performansımız, bizi ikinci yarıdaki hedeflerimize daha kararlı bir şekilde odaklanmaya teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.



Çavdar, oyuncuların genel performansından memnun olduğuna işaret ederek "Oynadığımız oyun kalitesi taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı ve bu da bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Kaybettiğimiz maçlarda bile oyun üstünlüğünün ve pozisyon zenginliğinin bizden yana olması, takımımızın sahadaki etkinliğini ve karakterini net bir şekilde ortaya koyuyor. Oyuncularımızın bireysel gelişimlerini sürdürmeleri, takım içindeki uyumu güçlendirmeleri ve sahada her zaman Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışır bir mücadele sergilemeleri bizler için gurur verici. Kısaca özetlemek gerekirse, takımımız maç kaybettiği zamanlarda bile asla teslim olmadı ve son ana kadar mücadele ederek Trabzonspor'un asil duruşunu sahaya yansıttı." değerlendirmesinde bulundu.



Ligi en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çavdar, "Sezon başında ortaya koyduğumuz projeye olan inancımız tam ve bu inançla ilerlemeye devam ediyoruz. Hem iç sahada hem de deplasmanda üstünlük kurarak rakiplerimize futbol şansının dahi yeterli olamayacağı şekilde bir oyun anlayışı ortaya koymayı amaçlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



Öte yandan bordo-mavili takım, futbolcuları Elif Ataol ve Şevval Dursun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.



