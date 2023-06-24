Trabzonspor, Petkovic'i bitiriyor

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Hırvat golcü Bruno Petkovic'ten sevindiren haber geldi. Bordo mavililer, yıldız futbolcunun kulübü Dinamo Zagreb ile transferde el sıkışmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, Petkovic'i bitiriyor
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24 Haziran 2023 10:47
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan transfer ateşini yaktı.Teknik direktör Nenad Bjelica transferde hata yapmak istemiyor.

ZAGREB'İN İNADI KIRILDI

Bu sebeple forvette yönetime verdiği ilk isim olan Bruno Petkovic'te ısrar ediyordu. Yönetim, tecrübeli golcüyle el sıkıştı, uzun süredir pazarlık halinde olduğu Dinamo Zagreb'in de inadını kırmayı başardı.

3 MİLYON EURO

Bjelica'nın kesin olarak takımda görmek istediği oyuncu için 4 milyon euro'da direten Hırvat ekibi ile 3 milyon euro üzerinden el sıkışıldı. Kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından Petkovic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Trabzonspor'un Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında elini güçlü kılan şey ise Bruno Petkovic'in bitecek sözleşmesini uzatmayacak olması. Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kaldı. 

 


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