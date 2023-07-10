Trabzonspor, Petkovic'e alternatif arıyor

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da ilk hedef Bruno Petkovic olsa da alternatif aranmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Petkovic'e alternatif arıyor
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10 Temmuz 2023 10:23
Trabzonspor uzun bir süredir golcü arayışı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Karadeniz ekibinin listesinde ilk sırada uzun bir süredir Bruno Petkovic yer alıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan Hırvat golcü için çalışmalar devam ediyor. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında Trabzonspor bu transferde aceleci davranmamaya karar verdi.

Trabzonspor, Bruno Petkovic'e 2.5 milyon Euro'dan fazlasını vermeyecek.

ALTERNATİF ARANIYOR

Trabzonspor alternatif arayışlarına da girmiş durumda. Teknik direktör Bjelica'nın raporu doğrultusunda belirlenen farklı adaylar üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor.

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