AHMET AĞAOĞLU: "KİMSEYE BENZEMEYİZ"

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusukariyeri hakkında aldığı kararı açıkladı, ilginç detaylar anlattı: "Gelen ağız sulandırıcı tekliflere rağmen Trabzonspor'da kalmaya ve Süper Lig'de devam etmeye karar verdim. Rusya'nın Spartak Moskova takımından iyi bir teklif vardı. Yöneticilerle ve teknik ekiple bu konuyu görüştüm. Alacağımın bir miktarını verdiler, diğer kısmını da bundan sonra düzenli ödeme konusunda güvence verdiler. Her şeyin daha iyi olacağını söylediler. Lazio'ya da transfer olmam gündeme gelmişti ancak şu anda aldığım sağlam güvenceler nedeniyle kalma kararı verdim."Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün kuruluşunun 51. yıldönümü etkinliklerinde konuştu: Trabzonspor, ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Bizim bugün yaşadığımız en büyük tehlike ve sıkıntı, bizim gençlerimiz futbolu İstanbul'un üçlerinin oynadığı oyun gibi zannediyor. Oysa biz biziz ve hiç kimseye benzemeyiz. Biz futbolun kitabını yazdık. 51 yaşında aklımız başımıza geldi.