Trabzonspor para basacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligin bitmesine sayılı günler kala farklı hesaplar içerisinde. Transfer ettiği oyuncuya bile mukavele yaparken forma satarak, ticari zekasını gösteren Ağaoğlu, şimdi şampiyonluğa odaklanmış durumda. Takım bu hafta sahasında Antalyaspor ile berabere kalsa bile şampiyonluğunu ilan ediyor. Yönetim bu durumu maddiyata çevirmek niyetinde.



YENİ PLANLAR VAR



Hele de pandemi sebebiyle gelirlerin ciddi anlamda düştüğü yayın gelirlerinin azaldığı ortamda. Forma satışlarında rekora koşan Karadeniz ekibi buna şampiyonluk bayraklarının satışı ve diğer lisanslı ürünleri de ekleyerek yaklaşık 150 milyon lira civarında bir ciro hedefliyor.Başkan Ağaoğlu'nun tarihî başarıyı ekonomik getiriye dönüştürmek için camia içerisinde farklı planlarının da olduğu ve bunları önümüzdeki günlerde hayata geçireceği konuşuluyor.



ÇİFTE KUTLAMA



Trabzonspor'da yeni sezon planlaması da yapılıyor. Abdullah Avcı ile yapılan fikir alışverişi sonrası sözleşmesi biten Nwakaeme'nin takımda kalmasına karar verilmişti. Nijeryalı oyuncu ile önümüzdeki günlerde üç yıllık yeni mukavele yapılacak.



