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Trabzonspor Papy Djilobodji'nin peşinde

En az iki stoper takviyesi yapacak olan Trabzonspor, Sunderland'den ayrılmayı planlayan Papy Djilobodji için devreye girdi. Senegalli yıldızın bonservisini karşılayamayan Fırtına'nın, kiralama formülünü devreye soktuğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Trabzonspor Papy Djilobodji'nin peşinde
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07 Temmuz 2018 10:31
Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer, en az 2 stoper takviyesiyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Karadeniz temsilcisinin gündemindeki 1 numaralı ismin Papy Djilobodji olduğu öğrenildi. Geçen sezonu Fransa Ligi ekiplerinden Dijon'da geçiren ancak bonservisi İngiliz temsilcisi Sunderland'de bulunan Senegalli futbolcu için menaceriyle temas kuran Trabzon yöneticileri, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere 2. Ligi'ne düşen Kırmızı-Beyazlı ekipte devam etmek istemediği kaydedilirken, yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

51 MİLYON TL...

Kariyerinde daha önce Chelsea ve Werder Bremen formaları giyen tecrübeli savunmacı için Sunderland'le de masaya oturan Bordo-Mavililer, uygun bir bonservis bedeli ile Djilobodji'yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Ada ekibi, 2016-17 sezonu başında Chelsea'den 9.5 milyon Euro'ya (51 milyon TL) transfer ettikleri başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro'nun (26 milyon TL) altında bir rakama göndermek istemiyor. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bu rakamlara çıkamayan Fırtına'nın, kiralama seçeneğini devreye soktuğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı.



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