Trabzonspor, özlemine son verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçen Trabzonspor, Avrupa'daki bin 119 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, özlemine son verdi
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15 Eylül 2022 23:29
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 14 maç aradan sonra galip geldi.

Karadeniz ekibi, son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı.

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