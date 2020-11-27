Ligde 9 haftada 15 gol yiyen Trabzonspor'da takım savunmasını geliştirmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahadaki oyun anlayışını da komple değiştirmeyi planlıyor.



Newton'un aksine savunma bloğunun önünde tek defansif orta saha oynatan Avcı, tercihini Abdulkadir Parmak ve Baker'den yana kullandı. 57 yaşındaki hoca ikinci yarıda orta sahada yaşanan sıkıntı nedeniyle de Flavio'yu oyuna alıp bu bölgedeki sorunu gidermeye çalışmıştı.



Parmak, Baker ve Flavio rekabetinin Avcı'nın tercihlerinde belirleyici olması bekleniyor.



FIRTINA İLE İLK PEŞİNDE



Erzurumspor'u 1-0 yenerek 57 günlük galibiyet özlemini bitiren Trabzonspor, yarın da A.Gücü karşısında deplasmandaki hasrete son vermeye çalışacak. Dış sahada 124 gündür kazanamayan Fırtına, şimdi de deplasmandaki galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. En son 25 Temmuz'da Kayseri'yi yenmişti. Fırtına, A.Gücü'nü mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez deplasmandan galibiyetle dönmenin yanı sıra ilk kez de art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.





