Trabzonspor, Orsic'i açıkladı!

Trabzonspor, Southampton'dan Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Orsic'i açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2023 21:51
Son güncelleme 30 Haziran 2023 22:41
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı.

Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 2.4 milyon euro ödeyecek, bu rakam 3 taksitte ödenecek. Ayrıca Hırvat futbolcunun sonraki satışında kardan yüzde 20 pay da İngiliz ekibine verilecek.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."  



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery