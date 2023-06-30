Trabzonspor, Orsic'i açıkladı!

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı.
Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 2.4 milyon euro ödeyecek, bu rakam 3 taksitte ödenecek. Ayrıca Hırvat futbolcunun sonraki satışında kardan yüzde 20 pay da İngiliz ekibine verilecek.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor, Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcu için Southampton'a 2.4 milyon euro ödeyecek, bu rakam 3 taksitte ödenecek. Ayrıca Hırvat futbolcunun sonraki satışında kardan yüzde 20 pay da İngiliz ekibine verilecek.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."