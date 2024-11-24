Trabzonspor, Orban için Şenol Güneş'i bekliyor

Trabzonspor, Lyon'un forveti Gift Orban'ı yeniden gündemine aldı. Oyuncuyu satmayı düşünen Fransızların talebinin yüksek olması nedeniyle bordo-mavililer, Şenol Güneş'in vereceği karara göre hareket edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Orban için Şenol Güneş'i bekliyor
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24 Kasım 2024 12:03
Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

ORBAN YENİDEN GÜNDEMDE

Devre arasında önemli değişim yapacak bordo- mavililer, hemen her bölge için oyuncu bakıyor. Şu ana kadar transfer çalışmalarında iki bölge ön plana çıktı. Sezon başında transferi için yoğun bir uğraş verilen ancak son anda gerçekleşmeyen Gift Orban, yeniden gündeme geldi.

GÜNEŞ'İN RAPORU BEKLENİYOR

Ekonomik anlamda zor günlerden geçen Lyon, Nijeryalı santrforu satmayı düşünüyor. Ancak Fransız ekibinin talep ettiği rakamların çift haneli olması nedeniyle yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporunu bekliyor.

Bu bölge için birçok oyuncuyu izleyen tecrübeli teknik adamın, ekibiyle birlikte bir karar vereceği ve yönetim kurulu ile paylaştıktan sonra resmi girişimlerin tamamlanacağı belirtildi.

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