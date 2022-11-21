Trabzonspor, Onur Bulut için harekete geçti!

Trabzonspor, Dünya Kupası arası verilmesiyle birlikte transferde atağa kalktı. Ocak ayı transfer çalışmalarına başlayan bordo mavili yönetim, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşüp fiyat soracak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Onur Bulut için harekete geçti!
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21 Kasım 2022 09:54
Trabzonspor, transferde atağa kalkmış durumda...

Bordo-mavili yönetim, birçok Spor Toto Süper Lig kulübününün listesinde yer aldığı dile getirilen Kayserisporlu Onur Bulut için nabız yoklamaya hazırlanıyor. Hem sağ bek hem de sağ kanatta başarılı şekilde görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

1.79 boyundaki yıldız için sarı-kırmızılı kulübe önümüzdeki günlerde fiyat soracak olan Trabzonsporlu yetkililer, gelecek olan cevaba göre ara transfer planlamasını şekillendirecek.

YEŞIL IŞIK YAKMIŞTI: "HAYIRLISI OLSUN"

Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun ismi geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ile anılmış ama transferi gerçekleşmemişti.

1.79 boyundaki oyuncu daha önce, "Geçtiğimiz dönem Trabzonspor beni istemişti. Kulübüm nasıl uygun görürse ben de ona göre davranırım. Hayırlısı olsun" diyerek yeşil ışık yakmıştı.

Almanya altyapılı olan Onur bu sezon 14 maçta forma giydi ve takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

 

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