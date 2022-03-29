Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor!

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekibin, Aytemiz Alanyaspor'un genç ismi Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor!
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29 Mart 2022 13:27
Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor'un genç oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden hazırlıklara başladı.

Fanatik'in haberine göre: Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporuyla Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı ve aynı yaştaki Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Oğuz Aydın, turuncu yeşilli forma ile ligde 5 Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.

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