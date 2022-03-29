Trabzonspor, Oğuz Aydın'ı transfer etmek istiyor!

Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor'un genç oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.



Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden hazırlıklara başladı.



Fanatik'in haberine göre: Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporuyla Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı ve aynı yaştaki Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Oğuz Aydın, turuncu yeşilli forma ile ligde 5 Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.





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