Trabzonspor, Nwakaeme'nin cezası için Tahkim'e gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Denizlispor'u penaltılarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu karşılaşmada bordo mavili takımdan Anthony Nwakaeme çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Trabzonspor kartın iptali için hareket geçti. Bordo-mavililer, maçın hakemi Ali Şansalan'ın yıldız futbolcuya haksız kırmızı kart gösterdiği gerekçesiyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.Trabzonspor yönetimi maçın hakemi Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız yere kırmızı kart göstermesini gerekçe gösterdi.Hakem Ali Şansalan, Denizlisporlu Lopes'in çelmesiyle yerde kalan Nwakaeme serbest atış kullanmayı beklerken sarı kart görünce tepki gösterip, ikinci sarı karttan oyun dışı kalmıştı. Türkiye'nin hayretle karşıladığı kararının altında ezilen Şansalan, hakem odasında pozisyonun tekrarını inceleyince hatasını bir kez daha gördü. Şansalan stattan ayrılırken koridorda gördüğü bordo-mavili yöneticilere ayaküstü hatasını itiraf etti: "Hatalı karar verdim, çok üzgünüm."Nwakaeme, Trabzonspor'un ligde yarın deplasmanda oynaması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezasını çekecekti. olan Ancak Malatya ve çevresinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle karşılaşma ertelendi. Bu nedenle Nijeryalı yıldız cezasını Fenerbahçe ile oynanacak olan 20. hafta karşılaşmasında çekecek.