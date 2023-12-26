Trabzonspor Nwakaeme'yi bekliyor!

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme kulübü Al-Fayha ile sözleşmesini feshetmesi halinde eski yıldızını yeniden kadrosuna katacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Nwakaeme'yi bekliyor!
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26 Aralık 2023 11:10
Trabzonspor'un yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Anthony Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi.

Daha önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın "Bonservis bedeli ödeyemeyiz" dediği oyuncunun kulübü Al-Fayha'dan bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi.

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol, 1 asistle oynamıştı.

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