Trabzonspor, Nicolas N'Koulou için görüşmede

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nicolas N'Koulou'yu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; torinofc.it/
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Trabzonspor, Nicolas N'Koulou için görüşmede
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09 Ağustos 2021 08:50
Trabzonspor'da forvet transferi için geri sayım sürerken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda stoper bölgesinde de arayışlar hız kazandı.

Bordo-Mavililer, en son Torino'da forma giyen Nicolas N'Koulou ile temasa geçti.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu'nun menajerine şartlarını soran yöneticiler, kendi verebilecekleri rakamları da iletti.

Ön liberoda da görev yapabilen N'Koulou'nun savunmaya rekabet getireceği düşünülüyor.


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