Trabzonspor, Nedelev için resmi teklifini yaptı

Bordo-Mavililer, Todor Nedelev'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv'e resmi teklifte bulundu.

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Trabzonspor, Nedelev için resmi teklifini yaptı
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03 Temmuz 2020 10:04
Trabzonspor'un gündeminden düşmeyen Todor Nedelev için yeni gelişme yaşanıyor.

Bulgar basınında yer alan habere göre Bordo-Mavililer Todor Nedelev'i kadrosuna katmak için Botev Plovdiv'e resmi teklifte bulundu.

Bulgar kulübünün bu teklifi kabul etmeye oldukça sıcak baktığı belirtilirken son kararı ise oyuncunun vereceği öğrenildi.

Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Bulgar Ligi'nde 24 maçta toplam 2033 dakika sahada kaldı ve 7 gol 3 asist üretti.



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