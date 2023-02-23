TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ



Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez



Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımı karşısında 1-0'lık galibiyetin rövanşına çıkacak.Trabzonspor'da, sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA listesinde adı yer almayan Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic de İsviçre'ye götürülmedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı geçen ancak tam hazır olmayan Serkan Asan ile birlikte genç oyunculardan Taha Altıkardeş'i de 22 kişilik maç kafilesine almadı.UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımıyla play-off oynayan bordo-mavililer, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetinin verdiği avantajla sahaya çıkacak, rövanştan da başarılı bir sonuç elde etmek isteyecek. Ekibimizin alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet, Trabzonspor için "tur" yazacak. Basel'in tek farklı galibiyetleri turu uzatmaya götürecek. İki ve daha farklı yenilgiler, İsviçre ekibinin yola devam etmesini sağlayacak.