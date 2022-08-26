Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



61saat'in haberine göre; Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.



Bordo mavili takım, başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı.



Karadeniz ekibinin, oyuncuyu kısa sürede açıklaması bekleniyor.



NACİ ÜNÜVAR'IN PERFORMANSI



Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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