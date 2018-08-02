Trabzonspor Morteza'nın peşini bırakmıyor

, transfer çalışmalarında sona geldiklerini söylese de İranlı oyuncukonusunda kapıyı aralık bıraktı.26 yaşındaki stoperle temasların sürdüğünü doğrulayan Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Bildiğimiz ve uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Hem stoper olarak oynayabilmesi hem de orta sahada Okay'ın ayrılığı ile boşalan defansif orta saha mevkiinde de görev yapabilmesi nedeniyle Morteza'nın transferine önem veriliyor. Oyuncuya Vahid Amiri'ye ödenen yıllık 750 bin Euro'luk teklifin aynısının yapıldığı ve bu rakamın üstüne çıkılmayacağının altının çizildiği ifade edildi. Ancak Morteza, bordo-mavili takımda başarılı olması halinde kendisine artı bonus sözü verildi.Trabzonspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonservisindeki pürüzler nedeniyle görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı.