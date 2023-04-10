Trabzonspor Montella iddiaları çıktı, Sancak açıklama yaptı

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından önce Orhan Ak ile sezonu bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor, olmayınca "yedek" hoca İhsan Derelioğlu ile yola çıktı. Ancak Kasımpaşa yenilgisi, bordo-mavili yönetimi hızlandırdı.



Milliyet'te yer alan haberde; İtalyan teknik adam Montella'nın, Trabzonspor'un önerdiği 1 milyon 750 bin euroyu kabul ettiği, ancak gelişi için sezon sonunu işaret ettiği vurgulandı.



Bu arada yönetim de dün yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunu kısa süre içinde gündemden çıkarmayı arzuladıklarını, gelecek sezon bütün kulvarlarda yarışacak bir takım kuracaklarını açıkladı.



MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bu haber üzerine, " Benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi, külliyen yalan. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini, ne Trabzonspor başkanı ne de Trabzonspor camiası yapar. Öyle bir girişim olmaz." açıklamasını yaptı.



İSTANBUL'DA KÖTÜ TABLO



Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da, kötü gidiş can sıktı. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray'a ve Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.









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