Trabzonspor, MOL Fehervar ile karşı karşıya geliyor

Trabzonspor, hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, MOL Fehervar ile karşı karşıya geliyor
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15 Temmuz 2023 09:15
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 09:16
Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip bugün (cumartesi) MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile MOL Fehervar arasındaki mücadele saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.

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