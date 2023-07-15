Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip bugün (cumartesi) MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile MOL Fehervar arasındaki mücadele saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.
Slovenya'da hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip bugün (cumartesi) MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile MOL Fehervar arasındaki mücadele saat 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak.
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajduk Split'e 2-0 mağlup olmuştu.