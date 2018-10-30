Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleriyle havaya giren Trabzonspor'un hızını milli ara kesmişti.
Bordo-Mavililer ara dönüşünde galibiyet serisini sürdüremedi, Erzurum ile evinde 0-0, geçen hafta da Antalya'da 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi üst sıralardaki ekiplerin de kayıplar yaşadığı dönemde fırsatı kullanamamıştı.
İki hafta sonra lige bir kez daha milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Bordo-Mavililer kayıplarını bu süreçte oynayacakları iki karşılaşmada telafi etmek istiyor.
KUPAYA ROTASYON
Türkiye Kupası'nda 31 Ekim Çarşamba günü 2. Lig ekibi BUGSAŞ'a konuk olacak Trabzon'da asıl hedef 5 gün içinde oynayacakları Bursa ve Malatya maçları.
Kupada rotasyonlu kadroyla oynaması beklenen Karadeniz ekibi, 4 Kasım Pazar akşamı Bursa'yı konuk edecek. Bordo-Mavililer 5 gün sonra da Malatya deplasmanında mücadele verecek.
Milli ara sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzon'da teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularını uyardığı, yeteri kadar puan kaybı yaşadıklarını, araya kadar kalan iki maçlarında 6 puan almalarını istediği bildirildi.
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Bordo-Mavililer ara dönüşünde galibiyet serisini sürdüremedi, Erzurum ile evinde 0-0, geçen hafta da Antalya'da 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi üst sıralardaki ekiplerin de kayıplar yaşadığı dönemde fırsatı kullanamamıştı.
İki hafta sonra lige bir kez daha milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Bordo-Mavililer kayıplarını bu süreçte oynayacakları iki karşılaşmada telafi etmek istiyor.
KUPAYA ROTASYON
Türkiye Kupası'nda 31 Ekim Çarşamba günü 2. Lig ekibi BUGSAŞ'a konuk olacak Trabzon'da asıl hedef 5 gün içinde oynayacakları Bursa ve Malatya maçları.
Kupada rotasyonlu kadroyla oynaması beklenen Karadeniz ekibi, 4 Kasım Pazar akşamı Bursa'yı konuk edecek. Bordo-Mavililer 5 gün sonra da Malatya deplasmanında mücadele verecek.
Milli ara sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzon'da teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularını uyardığı, yeteri kadar puan kaybı yaşadıklarını, araya kadar kalan iki maçlarında 6 puan almalarını istediği bildirildi.
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