KUPAYA ROTASYON

Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetleriyle havaya giren Trabzonspor'un hızını milli ara kesmişti.Bordo-Mavililer ara dönüşünde galibiyet serisini sürdüremedi, Erzurum ile evinde 0-0, geçen hafta da Antalya'da 1-1 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi üst sıralardaki ekiplerin de kayıplar yaşadığı dönemde fırsatı kullanamamıştı.İki hafta sonra lige bir kez daha milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Bordo-Mavililer kayıplarını bu süreçte oynayacakları iki karşılaşmada telafi etmek istiyor.Türkiye Kupası'nda 31 Ekim Çarşamba günü 2. Lig ekibi BUGSAŞ'a konuk olacak Trabzon'da asıl hedef 5 gün içinde oynayacakları Bursa ve Malatya maçları.Kupada rotasyonlu kadroyla oynaması beklenen Karadeniz ekibi, 4 Kasım Pazar akşamı Bursa'yı konuk edecek. Bordo-Mavililer 5 gün sonra da Malatya deplasmanında mücadele verecek.Milli ara sonrası Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzon'da teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularını uyardığı, yeteri kadar puan kaybı yaşadıklarını, araya kadar kalan iki maçlarında 6 puan almalarını istediği bildirildi.