Trabzonspor'un takıma katmak istediği Aral Şimşir'in transferi gerçekleşmedi. Bordo-mavililer, ödemeler ve faizler konusunda oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile anlaşma sağlayamadı.



Danimarka Milli Takımı'nda çeşitli yaş gruplarında görev yapan sol kanat oyuncusunun, ekibiyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun, Karadeniz ekibinde oynamak istemesine rağmen, iki kulüp arasındaki sorunların çözülmediği, bundan dolayı Aral'ın takımıyla birlikte çalışmalarına devam ettiği dile getirildi.



Portekiz'de takımıyla birlikte kampta bulunan oyuncu, dün Danimarka'ya çağırıldı. Aral'ın, UEFA Gençler Ligi'nde, Club Brugge karşısında forma giyeceği ifade edildi.









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