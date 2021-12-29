Trabzonspor, Mert Çetin için devrede

İtalya Ligi Serie A'da Verona forması giyen Mert Çetin için Trabzonspor'un devrede olduğu ifade edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Mert Çetin için devrede
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29 Aralık 2021 14:04
Serie A ekibi Hellas Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e Süper Lig ve Ligue 1 ekipleri talip oldu.

2019 yılında Roma'ya transfer olan, sonrasına ise Verona'da kariyerine devam eden 24 yaşındaki stoper Serie A'da 14 maça çıktı.

Mert Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den de Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi.


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