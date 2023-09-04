Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren, uzun zamandır uğraştığı bir transferi noktalamak üzere.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiğiiçin kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye'ye getirilecek.Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.