Trabzonspor, Mendy transferini bitiriyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Angers forması giyen Batista Mendy için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Mendy transferini bitiriyor
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04 Eylül 2023 16:11
Son güncelleme 04 Eylül 2023 16:19
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, uzun zamandır uğraştığı bir transferi noktalamak üzere.

MENDY, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı. Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye'ye getirilecek.



38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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