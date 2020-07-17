Trabzonspor, Mehmet Özcan için prensipte anlaştı

Trabzonspor, Eskişehirspor'un yıldızı Mehmet Özcan'ın transferinde sona yaklaştı.

Haber; Fanatik
Trabzonspor, Mehmet Özcan için prensipte anlaştı
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17 Temmuz 2020 08:44
Trabzonspor, birçok kulübün peşinde olduğu Eskişehirspor'un yıldızını kadroya katmaya çok yakın. Bordo-mavililer, Es Es'li yöneticilerle prensip anlaşmasına vardı.

21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda taraflar söz kesti. 1. Lig'den düşen Eskişehir ile Süper Lig'de sezon sona erdikten sonra son kez masaya oturulması ve transferin resmen noktalanması bekleniyor.

Mehmet Özcan, bu sezon ligde 30 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.



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