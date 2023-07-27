Trabzonspor, Mehmet Can Aydın için yeniden devrede!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, daha önce teklifte bulunduğu Mehmet Can Aydın için Schalke 04 ile bir kez daha masaya oturacak.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor, Mehmet Can Aydın için yeniden devrede!
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27 Temmuz 2023 16:20
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde prensipte anlaşma sağlanan ancak sonrasında bir takım nedenlerden dolayı beklemeye kararı alınan Mehmet Can Aydın için yeni bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililer Mehmet Can Aydın için Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmiş ancak ikinci görüşmede pürüzler çıkmıştı.

21 yaşındaki sağ bek için bordo-mavili ekip tekrardan devreye girdi. Oyuncu için tekrarlar görüşme kararı alındığı kaydedildi.

Mehmet Can Aydın geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle, 18 maça çıktı.

(Haber Kaynak: Günebakış gazetesi)
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