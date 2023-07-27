Trabzonspor, Mehmet Can Aydın için yeniden devrede!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde prensipte anlaşma sağlanan ancak sonrasında bir takım nedenlerden dolayı beklemeye kararı alınan Mehmet Can Aydın için yeni bir gelişme yaşandı.
Bordo-mavililer Mehmet Can Aydın için Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmiş ancak ikinci görüşmede pürüzler çıkmıştı.
21 yaşındaki sağ bek için bordo-mavili ekip tekrardan devreye girdi. Oyuncu için tekrarlar görüşme kararı alındığı kaydedildi.
Bordo-mavililer Mehmet Can Aydın için Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmiş ancak ikinci görüşmede pürüzler çıkmıştı.
21 yaşındaki sağ bek için bordo-mavili ekip tekrardan devreye girdi. Oyuncu için tekrarlar görüşme kararı alındığı kaydedildi.
Mehmet Can Aydın geride bıraktığımız sezonda Alman ekibiyle, 18 maça çıktı.
(Haber Kaynak: Günebakış gazetesi)
(Haber Kaynak: Günebakış gazetesi)