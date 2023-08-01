Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi
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01 Ağustos 2023 16:14
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 16:22
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Schalke forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, Mehmet Can Aydın için 2 taksitle 350 bin euro kiralama ücreti, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise 3 taksitle 1.4 milyon euro satın alma opsiyonu ödeneceğini açıkladı.

Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'dan bu sezon 8 milyon 100 bin TL kazanacak.

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