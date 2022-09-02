Trabzonspor, Masouras'ı da getiriyor

Bakasetas ve Siopis çalışıyor

Avrupa Ligi'nde mutlaka başarı isteyen Trabzonspor yeni transferlerini listeye yetiştirmek için büyük bir çaba içerisinde...Gomez'den sonra Masouras'ın da yarın verilecek olan listede yer alması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Yönetim, Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği Georgios Masouras'ı da her an bitirebilir. Olympiakos'la yapılan görüşmelerde büyük ölçüde el sıkışıldı. Fırtına, 3.5 milyon Euro bonservisle kulüp tarafıyla anlaşmaya vardı.28 yaşındaki kanat oyuncusu Georgios Masouras'la da bu noktada görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun menacerinin talepleri konusunda bazı pürüzler söz konusu. Diğer yandan takımın diğer Yunan yıldızları Bakasetas ve Siopis de Trabzonspor'un elini güçlendirmek adına arkadaşları olan Masouras'a baskı yapmaya devam ediyor.