  •  
    "Terim'e hareketim için özür dilerim, bunlar..."
  •  
    Çakar'dan flaş paylaşım: "Tiyatroda 2. perde..."
  •  
    Gomis: "Ben 3 penaltı kaçırsam bile yine de..."
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"

Trabzonspor masa tenisi takımı Süper Lig'e yükseldi

Trabzonspor kadın masa tenisi takımının, Süper Lig'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor masa tenisi takımı Süper Lig'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 23:14
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da 4-6 Mayıs'ta yapılan 1. Lig 5. etap müsabakaları sonunda Trabzonspor kadın masa tenisi takımının, 16 takım arasında ikincilik elde ederek Süper Lig'e çıktığı belirtildi.

Takımın Elanur Murat, Ezgi Kapusuzoğlu, Güzin Sevencan, Buse Bayrak, Sena Turan, Kevser Sarı ve Şeyda Boran'dan oluştuğu kaydedilen açıklamada, takım antrenörü Gürhan Zengin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Masa tenisi branşında bir ilki başardık. Sporcularımı gösterdikleri başarıdan dolayı kutlarım. Hedefimiz 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de kulübümüzü üst sıralara taşımak olacaktır."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için