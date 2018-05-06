Trabzonspor masa tenisi takımı Süper Lig'e yükseldi

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da 4-6 Mayıs'ta yapılan 1. Lig 5. etap müsabakaları sonunda Trabzonspor kadın masa tenisi takımının, 16 takım arasında ikincilik elde ederek Süper Lig'e çıktığı belirtildi.Takımın Elanur Murat, Ezgi Kapusuzoğlu, Güzin Sevencan, Buse Bayrak, Sena Turan, Kevser Sarı ve Şeyda Boran'dan oluştuğu kaydedilen açıklamada, takım antrenörü Gürhan Zengin'in şu ifadelerine yer verildi:"Masa tenisi branşında bir ilki başardık. Sporcularımı gösterdikleri başarıdan dolayı kutlarım. Hedefimiz 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de kulübümüzü üst sıralara taşımak olacaktır."