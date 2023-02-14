Trabzonspor, Markovic ile anlaşma sağladı

TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı oyuncu transferi için kararının ardından Trabzonspor'dan bir hamle geldi.



Edin Visca'nın sakatlığı ve Djaniny'nin takımdan ayrılması sonrası sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşma sağladı.



Markovic, bugün akşam saatlerinde Trabzon'da olacak. Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile yarım sezonluk kiralık sözleşme imzalayacak.



Bu sezon Gaziantep FK'da 22 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.



TFF'NİN KARARI!



TFF, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararının ardından, Süper Lig ekiplerinin bu takımlardan yapacağı transferlerin "9. yabancı" olarak sahada yer alabileceğini açıklamıştı.



Tff'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.



Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir."





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