Trabzonspor, Marek Hamsik ile imzaladı!

Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor, Marek Hamsik ile imzaladı!
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08 Haziran 2021 12:40

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