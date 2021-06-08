Trabzonspor, Marek Hamsik ile imzaladı!
Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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08 Haziran 2021 12:40
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