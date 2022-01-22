Trabzonspor, Marek Hamsik'e bağlı

Son iki maçında dört puan kaybeden Trabzonspor'da Galatasaray maçının önemi daha da artarken, teknik direktör Abdullah Avcı da korkulu rüya görmemek için ince eleyip sık dokuyor.



Cezalı Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan ile sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada görev yapamayacak olan Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda en ideal kadroyla sahaya çıkmak isteyen tecrübeli teknik adamda kadroyu belirleyici isim Hamsik olacak.



Giresunspor ile oynanan maçın ardından yapılan antrenmanda yer almayan Slovak oyuncunun durumuna bugünkü idmanda bir kez daha bakılacak. Avcı'nın, Hamsik'in oynaması ve oynamaması üzerine senaryolar hazırladığı ifade edildi.



YETİŞİRSE İLK 11'DE OLACAK



Başarılı orta saha, Galatasaray maçına yetişirse ilk 11'de görev yapacak. Bu durumda Trabzonspor Teknik Direktörü, Dorukhan'ın mevki üzerinde oynama yapacak. Hamsik oynarsa Dorukhan, Peres'e rağmen sağ bekte yer alacak. Çünkü Abdullah Avcı, üç Türk futbolcu olarak Uğurcan, Berat ve Dorukhan'dan faydalanmayı planlıyor.



Eğer Hamsik oynamazsa Dorukhan'a bu kez orta sahada görev verilecek ve sağ bek olarak Peres sahaya çıkacak.



