Trabzonspor - Manisa FK: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor - Manisa FK: Muhtemel 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2024 01:43
Son güncelleme 18 Ocak 2024 01:46
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yi ağırlayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Hüseyin, Benkovic, Eren, Umut Güneş, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.

Manisaspor: Alperen, Sertan, Graovac, Muhammet, Furkan, Gakpa, Burak, Oğuz, Diallo, Lima, Topalli.


Kupanın 4. eleme turunda Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1'lik sonuçla geçen Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe, Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery