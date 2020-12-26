Trabzonspor, Mamadou Fofana'yı istiyor

Trabzonspor, Metz'in 22 yaşındaki Malili ön libero oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; fcmetz.com
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Trabzonspor, Mamadou Fofana'yı istiyor
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26 Aralık 2020 10:25
Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra çıkışa geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıkan, 4 galibiyet alırken henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, devre arasında takıma takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Fırtına, bir dönem Alanyaspor ve Bandırmaspor formaları da giyen, Metz'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadou Fofana ile ilgileniyor.

Ön libero mevkisinde oynayan Malili futbolcu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Mamadou Fofana, bu sezon Fransız ekibiyle 11 maça çıktı.




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