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Trabzonspor, Malatya deplasmanına çıkıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Trabzonspor, Malatya deplasmanına çıkıyor
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08 Kasım 2018 13:03
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 3 haftasında sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor.

Bordo-mavili takımda karşılaşma öncesi Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Bursaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen Burak Yılmaz'ın yerine Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Evkur Yeni Malatyaspor maçı için muhtemel 11'i şöyle:

Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega.

3. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 3. kez karşılaşacak.

Geçen sezon ilk olarak Malatya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, kendi evinde ise rakibini 4-1'lik sonuçla mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya gidecek.

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