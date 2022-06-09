Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet için teklifini yaptı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Trezeguet için harekete geçtiği ve Aston Villa'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet için teklifini yaptı
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09 Haziran 2022 23:54
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Trezeguet için Aston Villa'ya resmi teklifte bulundu. İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin başlandığı söylendi.

Hem Türkiye'den hem de başka liglerden takımların Mısırlı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

3 Büyükler ile adı anıldı

Emre Belözoğlu yönetiminde Başakşehir'de gösterdiği performanslar ile adından söz ettiren Trezeguet'nin ismi, Beşiktaş başta olmak üzere Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Başakşehir ve Kasımpaşa dönemi

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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