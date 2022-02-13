Trabzonspor maçında bir taraftarın kalbi durdu!

Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın heyecanına dayanamayan taraftarın kalbi durdu.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor maçında bir taraftarın kalbi durdu!
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13 Şubat 2022 20:06
Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın heyecanına dayanamayan taraftarın kalbi durdu.

61 saat'in haberine göre 50 yaşında olduğu öğrenilen Eyüp Y. maç esnasında heyecandan bilincini kaybetti.

Kalbi duran taraftara ilk müdahale ambulansta yapılırken kalp masajı sonrası hastaneye kaldırıldı.

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