Trabzonspor maçı öncesi Josef ve Pjanic'in son durumu

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti. İşte sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Miralem Pjanic'in son durumu...

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Trabzonspor maçı öncesi Josef ve Pjanic'in son durumu
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26 Mart 2022 13:42
Beşiktaş'ta kritik Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ederken sakatlıkları bulunan Josef de Souza salonda, Miralem Pjanic ise sahada bireysel olarak çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde, milli takımlarında bulunan oyunculardan yoksun gerçekleşen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

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