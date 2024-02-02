Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta orta saha krizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Oxlade-Chamberlain sakat. Orta alanda sadece Demir Ege Tıknaz ve Gedson Fernandes kaldı. Teknik direktör Fernando Santos yarayı Daniel Amartey'le sarmaya çalışacak…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ta orta saha krizi
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02 Şubat 2024 14:23
Beşiktaş'ın kâbus gibi geçen sezonunda her hafta krizler daha da derinleşiyor. Yeni yönetim henüz beklenen transferleri yapamadığı için yaşanan kadro sıkıntısı, sakatların çokluğuyla birlikte Fernando Santos'u kara kara düşündürüyor.

Özellikle orta sahada her şey pamuk ipliğine bağlı gibi. Amir, Oxlade-Chamberlain ve son olarak Salih Uçan'ın sakatlığıyla birlikte Beşiktaş'ta orta alanda forma giyecek oyuncu sayısı iyice azaldı.

HAZIR OLAN GÖKHAN!

Santos'un stoperde Necip Uysal'ı kullanacağından ötürü şu anda Gedson Fernandes ve Demir Ege Tıknaz elde kalan isimler. Portekizli çalıştırıcı, Leicester City'de forma giydiği dönemde ön liberoda da görev yapan Daniel Amartey'i bu bölgede kullanmayı planlıyor. En ufak bir sakatlık planların altüst olmasına yol açabilir. Bu yüzden sportif direktörlük için 'staj dönemi'nde olan Gökhan İnler'in de Trabzonspor maçında kadroya alınması düşünülüyor.

AMARTEY'LE ÖZEL MESAİ

Fernando Santos orta sahada görev vermeyi planladığı Daniel Amartey ile idmanlarda özel olarak ilgileniyor. Ganalı oyuncu bu sezon yaptığı bireysel hatalardan dolayı Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti.  

 
 

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