Trabzonspor, maça şampiyon çıkabilir

Şampiyonluğa gün sayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin cuma günü Gaziantep FK'ya puan kaybetmesi durumunda hafta sonu oynayacağı Antalyaspor maçına şampiyon apoleti ile çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, maça şampiyon çıkabilir
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26 Nisan 2022 13:49
Spor Toto Süper Lig 'de, 76 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık fark bulunan bordo-mavililere kalan haftalarda 1 puan yetecek.

Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda Trabzonspor, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maça şampiyon olarak çıkma ihtimali bulunuyor. 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe rakibi karşısında puan yada puanlar kaybetmesi halinde Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. 

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