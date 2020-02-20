Trabzonspor, lösemili gencin talebini kırmadı

Trabzonspor Kulübü, lösemi tedavisi gören gencin forma talebini yerine getirdi.

Haber; AA
Trabzonspor, lösemili gencin talebini kırmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2020 17:15
Trabzonspor Kulübü, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki gencin forma talebini yerine getirdi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan Engin Öztürk, forma talebini yaklaşık 20 gün önce köyü ziyaret eden Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın'a iletti.

Akın, tedavisini aksatmaması karşılığında Öztürk'ün isteğini yerine getireceği sözünü verdi ve bu konuda Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'dan yardım istedi.

Yılmaz da Engin Öztürk'ün talebini Trabzonspor Kulübüne iletti.

Bordo-mavili kulüp de talebe kayıtsız kalmayarak futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını Engin Öztürk'e iletilmesi için Yağlıdere Kaymakamlığına gönderdi.

Kaymakam Akın, makamında ağırladığı Engin Öztürk'e formayı taktim etti.

 Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, formanın Engin Öztürk'e ulaştırılmasını sağlayan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübüne teşekkür etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için